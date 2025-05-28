葛藍喬安娜法網女單闖頭關 5年來台將第一人

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（中央社記者陳容琛台北28日電）台英混血女將葛藍喬安娜今天在法國網球公開賽女單首輪以6比3、3比6、6比4擊敗美國好手沃莉內茨，成為5年來首名在法網女單取勝的台將。

現年23歲的「台灣一姐」葛藍喬安娜世界排名175名，通過資格賽的考驗後，成為史上第7人挺進法網女單會內賽的台灣女將，今天凌晨則在首輪與世界排名65名的美國好手沃莉內茨（Katie Volynets）正面交鋒，力拚闖頭關。

此役首盤葛藍喬安娜延續近期火燙的手感，率先突破對手的發球局，不過雙方從第2局開始上演「互破大戰」，所幸葛藍喬安娜及時穩住陣腳，在成功逼出局點情況下，以6比3先馳得盤。

不過，葛藍喬安娜在次盤首局錯失3個破發點，讓節奏逐漸落入對方手中，導致對方以3比6扳回一城，甚至決勝第3盤前2個發球局還都遭到對手破發，讓葛藍喬安娜一度陷入0比3落後。

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眼看即將與勝利擦身而過，但葛藍喬安娜並未輕言放棄，漸漸找回狀態接連突破對手絕地反撲，不僅順利扳平比分，還取得領先優勢，並手握3個賽末點，就算被化解掉2個，最後葛藍喬安娜以6比4上演逆轉勝，如願挺進女單次輪，下一輪將強碰哈薩克女將普汀塞娃（Yulia Putintseva）。

值得一提的是，葛藍喬安娜這場勝利是台將睽違5年在法網女單取勝，前一次是2020年的謝淑薇，當時她以直落二擊敗奧地利女將哈斯（Barbara Haas），可惜在次輪不敵波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（編輯：李亨山）1140528