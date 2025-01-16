謝淑薇改搭奧斯塔朋科 澳網女雙過頭關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣網球名將謝淑薇今年澳洲網球公開賽尋求女雙衛冕，搭檔換成拉脫維亞好手奧斯塔朋科，今天首輪賽事以7比5、6比2擊敗斯洛伐克的米哈利科娃與英國的尼柯爾斯，晉級次輪。

謝淑薇去年包攬澳網女雙、混雙雙冠，成為賽史近24年來第1人，今年女雙改搭拉脫維亞選手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），混雙則繼續與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）攜手出擊。

謝淑薇與奧斯塔朋科這次為女雙第3種子，今天在首輪賽事登場，對手是斯洛伐克的米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國的尼柯爾斯（Olivia Nicholls）。

兩組人馬前10局兩度互破發球局，比數以5比5打平，第11局「台拉聯軍」成功保發再次取得超前，接著又在盤末掌握破發機會，以7比5搶下首盤。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「台拉聯軍」次盤乘勝追擊，第4局率先成功破發，一度取得5比2領先，第8局「台拉聯軍」雖浪費了3個賽末點，所幸最終仍順利突破對方封鎖，以6比2勝出。

今年澳網女雙共有4名台灣女將參賽，除今天順利闖關的謝淑薇外，另外包括詹皓晴、吳芳嫺都與各自搭檔通過首輪考驗，至於曹家宜與泰國的普利普耶荷（Peangtarn Plipuech）還在等待首輪賽事到來。（編輯：龍柏安）1140116