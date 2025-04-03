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WTA查爾斯頓網球賽 詹皓晴攜俄羅斯搭檔晉8強

2025/4/3 12:00
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（中央社記者黎建忠台北3日電）在美國舉行的WTA查爾斯頓網球賽，台灣女雙好手詹皓晴和俄羅斯搭檔庫德梅托娃今天在首輪賽事以6比4、6比1擊敗英墨組合，順利挺進8強。

屬於世界女子職業網球協會（WTA）500等級的查爾斯頓網球賽，台灣好手詹皓晴和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）被列為大會第2種子。

詹皓晴和庫德梅托娃今天在首輪對上英國達特（Harriet Dart）和墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos），其中奧爾摩斯去年還有跟詹皓晴搭檔，這次算是最熟悉的對手交戰。

首盤開打後，雙方先互保發球局隨後又互破發球局，戰成2比2平手，接著雙方一路保發，詹皓晴和庫德梅托娃在5比4局數領先時，來到對手發球局。

這次台俄組合把握機會，率先以40比30取得破發點兼盤末點，並如願拿下，用了38分鐘以6比4拔得頭籌。

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第2盤已進入狀況的詹皓晴和庫德梅托娃打來格外輕鬆，不但自己4次發球局全保住，更破了對手2次發球局，很快取得5比1絕對優勢，並在第7局自己的發球局出現第2個賽末點後就拿下，次盤僅用28分鐘就帶走勝利。

晉級8強後，詹皓晴和庫德梅托娃的對手，將是俄羅斯施耐德（Diana Shnaider）和美國史特恩斯（Peyton Stearns）組合，其中施耐德曾拿過去年巴黎奧運網球女雙銀牌。（編輯：張雅淨）1140403

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