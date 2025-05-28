喬科維奇法網旗開得勝 直落三輕取美國對手晉級次輪
2025/5/28 01:52
（中央社巴黎27日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在法網男單首輪，以直落三輕取美國好手麥唐納（Mackenzie McDonald），前進次輪賽事，挑戰拿下生涯第25座大滿貫冠軍。
法新社報導，喬科維奇上週末剛在日內瓦公開賽（Geneva Open）男單決賽擊敗波蘭對手胡爾卡奇，成為史上第3位拿下100座ATP單打冠軍的男網好手。
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在今天這場賽事中，喬科維奇不到2小時就以6比3、6比3、6比3，擊敗世界排名98的麥唐納，進入法網男單64強賽。
喬科維奇之前坦承，隨著他即將邁入40歲，他已進入職業生涯的新階段。喬科維奇2023年在美國網球公開賽稱王，抱回生涯第24座大滿貫冠軍，追平寇特（Margaret Court）的史上最佳紀錄。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140528
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