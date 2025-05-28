高鐵端午疏運啟動 擴大台中以北自由座運能

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣高鐵端午節疏運啟動，從今天到6月2日，6天共加開132班次列車，提供1067班次列車旅運服務，對旅運需求較高時段，擴大台中以北區間自由座運能，部分列車配置8節自由座車廂。

5月30日至6月1日為端午節連假，台灣高鐵公司發布新聞稿表示，今天正式展開疏運，截至今天上午8時止，共有52.8萬人次完成訂票。

台灣高鐵表示，已增開班次、加強服務旅客，總計6天加開132班次列車（南下61班、北上71班），提供1067班次列車的旅運服務（含因應5月31日大型活動，再加開1班北上列車）。

針對旅運需求較高時段，台灣高鐵指出，將擴大台中以北區間的自由座運能，包括南下的5月29日晚間6至8時（每整點25分南港站發車）；與北上的6月1日上午10時至晚間9時（每整點04分台中站發車，晚間9時另有51分發車班次）。

上述時段行駛於南港至台中的區間車次，特別配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車），並停靠沿途各站。

台灣高鐵提醒，對號座的旅客搭車前，透過「T-EX行動購票」App或高鐵合作便利商店預先完成取票、提前到站乘車，以確保行程順暢。

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至於預計搭乘自由座的旅客，台灣高鐵建議，旅客前往車站前，先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候，公司將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段。

台灣高鐵表示，將隨時監控各車站人潮狀況、在尖峰時段成立前進指揮所，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，必要時配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具，以節省旅客等候時間。（編輯：李亨山）1140528