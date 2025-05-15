高鐵端午疏運再加開4班次 17日開放購票

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣高鐵公司今天宣布，自5月28日至6月2日規劃為期6天的端午節假期疏運，經持續檢視訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車，將自17日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵繼4月底針對端午節假期疏運，宣布加開127班次列車後，因應旅客需求，再推出第2波加班車，高鐵發布新聞表示，將再加開4班次列車（南下3班、北上1班），加開各車次將自17日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵指出，端午節假期疏運期間，兩波共加開131班次列車（南下61班、北上70班），總計6天提供1066班次列車的旅運服務，其中包含11班延後收班車次，均於晚間12時後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達端點站），且配置2節自由座車廂（11、12節），建議可多加利用延後收班車次，或購票前先查詢高鐵企業網站公告「疏運期銷售資訊」，以利行程規劃。

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針對台中以北自由座需求較高時段，台灣高鐵表示，疏運期間擴大自由座運能，包括南下5月29日晚間6時至8時（每整點25分南港站發車），與北上的6月1日上午10時至晚間9時（每整點04分台中站發車，晚間9時另有51分發車班次）。

台灣高鐵指出，上述時段行駛於南港-台中的區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）並停靠沿途各站。（編輯：管中維）1140515