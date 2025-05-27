併安泰銀案股東提訴訟 國票金勝訴確定

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（中央社記者蘇思云台北27日電）國票金2021年底召開股東臨時會通過跟安泰銀股份轉換併購案，不過有股東當時以違反金控法第45條為由，提起撤銷股東臨時會決議的訴訟。國票金表示，最高法院今天宣判駁回上訴，勝訴判決確定。

國票金2021年10月14日召開董事會通過安泰銀行股份轉換案，也在2021年12月2日舉行股東臨時會通過併購案。不過，金管會在2022年1月否准此案。

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國票金今天晚間發布重訊，國票金跟安泰銀簽定股份轉換契約案，原告為國證投資開發公司、資通國際開發公司，以違反金控法第45條為由，提起撤銷2021年12月2日召集股東臨時會通過與安泰銀進行股份轉換決議的訴訟。

國票金指出，此案2022年10月已經智慧財產及商業法院宣判，駁回原告之訴，原告不服提起上訴，經最高法院審理，今天宣判駁回上訴，勝訴判決確定，金融機構間的股份轉換併購案不適用金控法第45條規定。（編輯：張均懋）1140527