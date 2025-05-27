加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
汽機車駕照筆試增鑑別度 不考是非題、選擇題變難 擬2026年上路
首頁 / 產經
AI淨零
新聞專題
AI淨零1/99
首頁 / 產經

自然碳匯首例 林修銘：宜蘭森林、雲林土壤各50公頃

2025/5/27 12:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北27日電）台灣證券交易所暨台灣碳權交易所董事長林修銘今天宣布，將向環境部申請台灣首例「自然碳匯」，包括宜蘭森林、雲林土壤各50公傾。

「自然碳匯」是指能夠吸收和儲存大氣中二氧化碳的天然或人工領域，包含森林、土壤、海洋（含濕地）3大領域。

證交所今天舉行「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動儀式，林修銘指出，推動自然碳匯將在氣候行動（Climate）、社區參與（Community）、生物多樣性保育（Biodiversity）3大面向努力。

在氣候行動方面，林修銘說，初期將從宜蘭及雲林等地的案場開始，遵循環境部發布的森林及土壤等相關自然碳匯減量方法學，以提升自然碳匯效益；同時，將攜手英國標準協會（BSI）進行專案確證及查證服務，擴大國內自然碳匯的查驗量能，為台灣碳權市場注入全新的減碳動能。

碳交所總經理田建中指出，台灣目前尚無環境部認證的自然碳匯，此次推出宜蘭森林、雲林土壤各50公頃，將有機會成為採用環境部認可的方法學，進一步獲環境部認證的自然碳匯碳權。

田建中表示，宜蘭新種林木的森林在成長階段，吸附的二氧化碳量最大，林木參天那種長成大樹的森林吸附量反而較低；森林不是不能砍伐，而是必須有計畫，大概就是砍1棵、種6棵的概念。

田建中說，雲林的土壤列為自然碳匯，也須依照環境部認可的方法學，耕種時須採用有機肥，避免深耕，以確保最佳的二氧化碳吸附量。

此外，宜蘭森林、雲林土壤向環境部申請自然碳匯後，須經過7年的查核，通過後才能正式具有碳權，初估每公頃土地每年可吸附1噸多的碳排。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林修銘表示，全球各國與企業紛紛宣示淨零目標，為加速減碳進程，已將「自然碳匯」視為邁向淨零的關鍵解方，近來Microsoft、Mata及Google等國際科技大廠組成共生聯盟（Symbiosis、Coalition），共同承諾將在2030年前取得2000萬噸的移除類碳權（Carbon、Removal），尤其著重在自然碳匯類型。

證交所期待以此計畫為起點，透過跨部會整合及社會參與，打造自然碳匯示範案例，鼓勵更多企業投入以自然為本的永續行動，攜手創造具台灣特成的自然解方，提升國際競爭力。（編輯：張良知）1140527

林修銘
證交所與杜拜交易所簽合作備忘錄 深化3面向合作證交所攜手創投公會 推動創新板成為亞洲那斯達克
AI淨零
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
環團：上市櫃公司僅1成承諾淨零 籲提階段性目標
113
更多編輯台推薦新聞：