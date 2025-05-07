證交所與杜拜交易所簽合作備忘錄 深化3面向合作

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）台灣證交所與杜拜交易所5月6日簽署合作備忘錄（MOU），雙邊交易所將探索跨市場商機，未來擬在跨境上市商品、市場推廣及資訊交流等3方面深度合作。

證交所表示，自去年10月中東引資以來，努力提升台灣資本市場在中東的能見度，之後雙方交易所密切聯繫，探尋各領域合作可能性，此次簽署MOU，標誌兩地資本市場合作的重要里程碑。

證交所董事長林修銘表示，此行與杜拜交易所執行長Hamed Ali簽署MOU，為未來雙邊交易所於對方市場推出相關金融商品奠定基石，更將攜手合作市場推廣，提升兩地投資者熟悉對方市場運作，亦將安排經驗分享及互訪交流行程。

杜拜交易所執行長Hamed Ali表示，MOU將連結兩地資本市場，藉此擴大投資人參與，推廣跨境商品發行，共同行銷市場及提升國際能見度皆有實質效益，達成雙贏目標。

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林修銘此次出訪，受邀出席Capital Market Summit 2025（簡稱杜拜峰會），並參與「Bridging Borders：Cross-Border Capital Flows」專題與談，與杜拜、巴林及那斯達克等交易所代表同台，分享台灣證券交易所深化跨境連結及商品合作的經驗。

杜拜峰會是中東地區資本市場最重要的盛事，匯聚逾千名金融機構代表、企業高層及媒體出席。證交所團隊也拜訪多家中東地區重要機構投資人及資產管理業者，宣傳台灣資本市場及經驗交流，期透過多元管道，積極行銷台灣資本市場及探索合作商機。（編輯：林家嫻）1140507