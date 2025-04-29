證交所攜手創投公會 推動創新板成為亞洲那斯達克

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（中央社記者曾仁凱台北29日電）證交所力推創新板2.0，希望幫助台灣成為創新產業新聚落，今天攜手創投公會，舉辦「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇，齊力打造台灣創新板成為亞洲那斯達克（NASDAQ）。

證交所董事長林修銘表示，台灣科技產業的發展備受國際矚目，尤其半導體、AI趨勢崛起，讓證交所在過去1年創下許多新紀錄。他強調，科技不僅改變世界，也改變資本市場的面貌，不再以傳統的資產、資本額當公司上市的衡量標準。

林修銘細數，創新板2.0今年初登場以來，截至4月18日，創新板總成交值已接近2024年全年的8成，日均成交值更較去年成長191%。目前創新板20家掛牌公司，有13家去年呈現獲利，打破新創公司「未獲利」的刻板印象。20家公司2024年營收年增79%，大幅領先一般上市公司的平均成長13%，展現新創公司的成長爆發力。

他期許，創新板能成為支持創新的首選籌資平台，打造亞洲的那斯達克。

中華民國創業投資商業同業公會理事長邱德成比較美國兩大重量級證券交易所，那斯達克專注在創新的科技產業，透過友善靈活的制度吸引新創公司上市，過去20年總市值從3.9兆美元成長到25兆美元，成長幅度超過5倍。

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他指出，同時間，以成熟大型企業為主的紐約交易所，20年來總市值從13兆美元成長到28兆美元，成長到2倍多。兩者走出截然不同的成長路徑。

邱德成強調，從這可以看出，對新創事業的友善，得到的回饋和報酬是非常大的。他認為，台灣擁有領先的半導體供應鏈，也有突破全球的科技製造業，還有很多優秀的人才、靈活創新的想法。如果結合友善的資本市場和創新環境，台灣非常有潛力成為亞洲那斯達克，成為亞洲新創募資的樞紐。（編輯：楊蘭軒）1140429