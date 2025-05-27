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環團：上市櫃公司僅1成承諾淨零 籲提階段性目標

2025/5/27 12:26（5/27 13:08 更新）
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綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡共同召開「排碳大戶怠於轉型，暖化空污全民買單」記者會，盤點台灣1829家上市櫃公司，於金管會ESG數位平台上自行申報並承諾淨零的企業僅181家，約占所有上市櫃公司的10%。中央社記者張雄風攝 114年5月27日
綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡共同召開「排碳大戶怠於轉型，暖化空污全民買單」記者會，盤點台灣1829家上市櫃公司，於金管會ESG數位平台上自行申報並承諾淨零的企業僅181家，約占所有上市櫃公司的10%。中央社記者張雄風攝 114年5月27日
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（中央社記者張雄風台北27日電）環團今天表示，台灣上市櫃公司中，於金管會ESG數位平台上自行申報並承諾淨零的企業僅約1成；呼籲業者應採取更積極措施，促使企業提出具體的階段性目標並落實減碳。

國家氣候變遷對策委員會年初公布2030年減碳新目標，由原先的24%加減1個百分點，強化至28%加減2個百分點。

綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡共同召開「排碳大戶怠於轉型，暖化空污全民買單」記者會，盤點台灣1829家上市櫃公司及排碳大戶的氣候績效，發現企業整體的氣候行動仍表現不佳，且不少高排放企業是用煤與污染大戶，可能影響全台減碳。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸說明，台灣1829家上市櫃公司中，於金管會ESG數位平台上自行申報並承諾淨零的企業僅181家，約占所有上市櫃公司約10%；而完全沒有填報資料，或填報研議中、盤查後確認等沒有具體減碳承諾或目標的企業，高達83.54%。

台灣氣候行動網絡研究員林怡均指出，若檢視同時受金管會與環境部規範的台灣石化業（42家）與半導體業（33家）碳排大戶，可以發現雖然這當中有超過8成的企業公開承諾2050淨零，但細究其目標值的設定，有22家的石化業者低於國家最初宣布2030年減24%目標，而在規模持續擴大的半導體業則有23家未達目標。

記者會中並提出5大訴求，首先，企業應提出更積極的2030中期減碳目標、中長期的節能目標，以及再生能源使用規劃；第二，金管會需強化管理上市櫃公司的ESG資料揭露與資料品質，以利社會各界共同監督。

第三，經濟部應針對石化業的「整體價值鏈」提出淨零轉型戰略，並且納入明確的監督檢核機制、供給面與需求面的政策工具及相關支持機制；國家應重視半導體業排碳持續增長的問題，確保該產業在全球各地擴張的同時，仍走在2050淨零的路徑上。

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最後，政府應儘速訂出「製造部門脫煤時程」，推動高碳產業制定減煤與替代能源使用計畫，同步落實減碳與減污的永續轉型。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯強調，上市櫃公司與排碳大戶在氣候行動承諾上仍有待加強；政府既已提高2030中期減碳目標的設定，就應採取更積極措施，促使企業提出具體的階段性目標並落實減碳。 （編輯：李亨山）1140527

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