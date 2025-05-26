機隊汰舊換新 高星潢：華航擴編進駐波音拚加速交機【專訪】

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（中央社記者江明晏台北26日電）美國祭出對等關稅，在總統川普與各國談判之際，華航董事長高星潢澄清，「採購波音真的沒有壓力」，是華航提出需求與專業顧問建議；面對飛機供應鏈斷鏈，交機進度延宕，華航也擴編7人團隊進駐波音，台美合作加速交機進度。

今年初，美國總統川普上任，重回政治舞台，加上台美目前正值談判關稅之際，外界總認為華航採購波音新機與政治色彩脫不了關係。

華航近期啟動大規模的機隊汰換計畫，包括將斥資新台幣逾千億元，採購10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機與4架波音777-8F貨機，預計自2029年起交付等。

針對華航採購波音新機是否面臨國際政治的壓力，華航董事長高星潢接受中央社專訪時澄清表示，「我沒有壓力」，他坦言，我以前也一直認為壓力如山大，可是我做了董事長後發現，其實沒有人打電話來，真的沒有。」

他甚至加碼補充，遇到的政府高層也只說「就用你們的專業做選擇」。美國的波音公司與法國的空中巴士公司的飛機都具備適航資格，判斷的關鍵只有適不適合華航使用。

還原購機決策過程，高星潢強調訴諸專業。他指出，華航告訴顧問公司2個基本條件「希望航程夠遠、客貨艙夠大」。顧問公司評估結果指出，「這兩項條件無法發生在同一架飛機上」，因此推薦波音777-9與空巴A350-1000雙機組合，前者座位多，適合飛美西；後者航程遠，可直飛美東、中部市場。

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然而，面對飛機供應鏈斷鏈，交機進度延宕，已成為全球航空產業更重大的挑戰，華航也採取主動策略，加快交機速度，高星潢坦言，「靠關係絕對不行，我們靠的是專業。」

他指出，華航為此直接派修復團隊進駐波音，從原本僅1、2位監造人員，擴編至7人團隊，5月12日已正式進駐，協助找到問題，一起討論激盪解方，等於為了加速交機進度，台美方一起努力。（編輯：張良知、楊凱翔）1140526