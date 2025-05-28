田馥甄坦言「田調」艱辛但值得 認應該最後一次

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）歌手田馥甄近期展開「田調」野地小巡演，她坦言，「應該是最後一次」，因為真的不容易、需天時地利人和；至於室外大型場地，她認為不太適合自己的音樂屬性和表演型態。

田馥甄今天出席代言活動，會後接受媒體聯訪被問及她親自籌備的新型態演唱會「田調」Live in Life野地小巡演。

田馥甄表示，目前已在2地完成4場演出，感到很開心，「歌迷也對非典型的演出場地身歷其境」，看社群留言讓她覺得雖然過程很難、很辛苦，但是做得很值得。

田馥甄坦言「田調」要天時地利人和，安全最重要，例如新北萬里場更改地點就是因為無法確定百分百安全，必須取消，謝謝大家體諒。

田馥甄表示，「田調」需方方面面申請，還有種種因素考量，很難在遇到瓶頸後就快速找到新場地，萬里場改到南投埔里很遠，且暨南大學這個地點原是「彩蛋」，會以最終場或安可場方式呈現，希望萬里場歌迷仍保有觀看資格，盡可能提早告知，盼把歌迷損失降到最低。

田馥甄坦言「田調」應該是最後一次，因為真的不容易。媒體追問成本有沒有辦法回收，田馥甄說，還不確定，雖然巡演是商業行為，但對她而言更多的是作品跟意義的追求，把唱歌、大自然、歌迷聆聽感受這些喜歡的元素都聚在一起，把多接觸大自然、身心健康的理念帶到歌迷日常中。

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媒體追問辦「田調」是否不計成本，田馥甄笑回，「完全是這樣」，並自嘲公司敗家，在燈光、硬體方面「沒有在砍預算的」。

田馥甄表示，每場「田調」都是一期一會，不會特別出DVD等類似商品。至於高雄世運主場館或台北大巨蛋這類大型場館，田馥甄認為，「不是很適合我的音樂屬性跟表演型態」，感覺會被擴散掉，表演形式對她而言最重要。（編輯：張雅淨）1140528