田馥甄「田調」巡演甲蟲飛進裙 笑稱是飾品也是嘉賓

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）歌手田馥甄「田調」野地小巡演，戶外驚喜不斷，包含甲蟲飛進裙子裡，田馥甄幽默回「是最美飾品，也是特別嘉賓」，夜空中「田調」特效、飛行傘等都讓她感動不已。

唱片公司今以新聞稿分享，田馥甄親自籌備新型態演唱會「田調」Live in Life野地小巡演，首站從台南井仔腳鹽田唱起，上週末來到海拔600多公尺的南投埔里虎嘯山嵐飛行場續唱。

週六夜場演出到一半，田馥甄突然覺得裙子裡面怪怪的，猛然一看，驚呼：「蟲耶！天啊，怎麼辦，牠要一直在我裙子裡面嗎？誰要幫我拿掉！」推測甲蟲應是演出時燈光的趨光性而飛進裙子，工作人員緊急上台取蟲野放回大自然。

田馥甄早已習慣山上任何狀況：「我不怕蟲，蟲還蠻可愛的！」更妙喻：「牠是我身上最美飾品，也是我演唱會的特別嘉賓！」

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田馥甄說，「不同於室內場館，戶外演出真的是看天吃飯，老天爺是藝術指導，要給我們風是風、給我們雲是雲，這是最無價，千變萬化的」，視覺上不僅在舞台，更往天上去，當晚燈光特效在雲上打出「田調」2字在夜空上，相當驚喜又唯美。

日場開場第2首唱到「什麼，哪裡」時，還特別安排飛行傘在空中搖曳，田馥甄也因這「想求而不可求」的夢幻成真而哽咽，她感激著：「沒下雨飛行傘就出來，下雨就穿雨衣，剛剛被你們、被飛行傘教練、被老天眷顧，感謝藝術指導老天爺允許我們才能飛行，那一剎那太感動，有點哽咽！安排好的飛行傘，應景這個場地橋段，開心可以給你們看到！」（編輯：陳仁華）1140526