許富凱重感冒失聲 黃韻玲劉若英介紹醫生助康復

（中央社記者王心妤台北23日電）歌王許富凱為北流特展「摩登時代」演唱主題曲，今天出席記者會分享他錄音這首歌時得了重感冒，「那時候覺得死定了，我不會倒嗓吧？」幸好黃韻玲跟劉若英幫忙才讓他恢復健康。

許富凱為特展「摩登時代：唱片轉動．流行誕生」演唱主題曲，他表示藉此能接觸當年阿公阿嬤時代流行的金曲，也啟發製作新專輯的靈感，「出道第一年我就想做真正早期的台語老歌翻唱，但音樂版權不好取得也相當複雜，只能在節目或商業活動演唱，現在看到台語歌也會加入早期台語歌旋律，這是一個非常好的idea，也可以讓更多人聽到早期的一些台語歌的美。」

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許富凱會後受訪表示，錄音時長達一個半月都「失聲」，身體狀態比確診時還糟糕，是歌唱生涯遇到最糟糕的狀況，北流董事長黃韻玲跟正在忙巡演的歌手劉若英都主動介紹醫生，接下來還有其他人也介紹了同個醫生，最後查出是聲帶水腫，打了低劑量類固醇後沒多久就康復了。

另外，許富凱日前低調去看了田馥甄在台南的「田調」演唱會，「大家一定要去看，這個田調太棒了，讓人忘掉煩憂，我也好佩服她把這個演唱會辦在各地。」他自嘲，因為害怕烈日加上粉絲很多長輩，比較適合在室內開唱。（編輯：張銘坤）1140523