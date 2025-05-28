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川普關稅變局 特力何湯雄：東南亞出口比重升至3成

2025/5/28 12:15
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（中央社記者江明晏台北27日電）針對美國總統川普關稅變局，特力集團總裁何湯雄表示，特力貿易事業先前積極新南向，中國出口比重已從過去9成降至5成以下，近期中美貨量雖受關稅影響，但東南亞出貨則「非常忙」，出口比重一舉提升至3成。展望未來挑戰，他說，「只能比氣長」。

特力今天舉行股東常會，總裁何湯雄會後接受媒體訪問，談及川普再度掀起關稅變局，他表示，特力因應川普1.0的布局，特力貿易事業積極南向發展，中國大陸的營收占比已從9成一路下滑，目前占比已低於5成。

近期美中關稅戰暫時降溫，他表示，中美貨量現在雖然稍微復甦，但真正要拉貨的客戶其實不多，過去特力從中國去美國的出口額大約是一年營收5億美元，現在會受到影響。

不過，他表示，因為高額對等關稅暫時90天豁免，越南和印度赴美訂單非常忙，東南亞出口原先占營收比重約20%，現在躍升為30%，特力也會重啟泰國辦公室，加強東南亞布局。

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他坦言，川普政策變化難測，只能「比氣長」，不過特力在市場動盪時，存活得都會很好。

針對新台幣升值影響，他表示，特力貿易事業是以美元交易，長中短期都有避險機制，而零售進口則會降低成本，整體而言還是弊多於利，但不會損失太大。（編輯：張良知）1140528

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