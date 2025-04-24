波音飛機遭中國退貨規模擴大 1週內已有3架飛返美國

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（中央社台北24日電）中國針對波音飛機的退貨規模擴大。中國媒體報導，原由中國國航訂購的波音737Max飛機，今天從浙江舟山的波音整備中心起飛，將飛回美國西雅圖的波音總公司。波音公司高階主管稍早證實，受美中貿易戰影響，中國已停止接收波音新飛機。

儘管中國停止接收波音新飛機，但綜合外媒日前報導，馬來西亞國營的馬航及印度民營的印度航空，都已向波音表態，願意購買這批中國拒絕接收的新飛機，以便儘速擴充機隊。而中國國家主席習近平日前才為美中關稅戰出訪東南亞，其中即包括馬來西亞。

第一財經報導，由中國國際航空訂購、目前進入整備階段尚未交機的波音737 Max飛機，今天上午已從舟山的波音整備中心起飛，目的地是西雅圖波音總公司的總裝配廠。

綜合中國及外國媒體報導，在此之前，已有2架等待向中國業者交機的波音737 Max飛機，分別於20日及21日從舟山飛返美國，其中至少1架原由廈門航空訂購。若加上今天飛返美國的這架中國國航飛機，1週以來被中國退貨的波音飛機就多達3架。

據報導，包括這3架在內，波音約有10架737 Max型飛機準備向中國交機，其中一部分已飛抵中國。而在上述3架波音737 Max飛機被退貨前，中國的吉祥航空4月中旬決定暫緩接收1架波音787-9客機，當時距離交機僅剩下3週。

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波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）美西時間23日接受CNBC訪問時證實，中國客戶「因為關稅而停止接收飛機」。他並表示，如果這種情形持續下去，波音很快就會把這些飛機推銷給其他航空公司。

而針對波音主管證實中國航空業者將波音飛機退貨，中國外交部發言人郭嘉昆則說，「這個問題建議你向中方的主管部門進行詢問」。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140424