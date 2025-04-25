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中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥

2025/4/25 02:37
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）中國稱美中兩大經濟強權尚未舉行會談以緩解持續中的貿易戰，美國總統川普今天予以駁斥，還說稍早才剛開過會。

路透社報導，川普（Donald Trump）告訴記者，「他們今天上午開了個會」，但拒絕透露「他們」指的是誰。

川普說：「『他們』是誰並不重要。我們可能晚一點會透露，但他們今天上午開過會，而且我們一直在與中方開會。」

儘管美國政府屢次發言暗示雙方已在交涉，中方今天仍表示，中國尚未與華府舉行貿易談判。

針對美中已就關稅展開談判之說，中國外交部發言人郭嘉昆在記者會上稱「這些都是假消息」，據他了解，中美並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

川普及美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本週表明，與中國的緊張關係有可能趨於緩和。

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本月稍早，白宮對從中國進口的商品課徵的關稅總稅率，實際上已達到145%，促使北京徵收報復性關稅，並加強限制對美出口關鍵礦產。

美國航空業巨擘波音公司（Boeing）執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）昨天則證實，受到中美貿易戰影響，中國已停止接收新飛機。川普今天稍早為此在社群媒體上發文批評中國。（譯者：楊昭彥）1140425

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