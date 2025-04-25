堅稱未與美國貿易談判 北京：不要混淆視聽

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（中央社台北25日電）中國外交部今天再次否認正與美國針對關稅問題進行磋商或談判，並放話「美方不要混淆視聽」。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會針對美中兩大經濟強權是否正進行貿易談判一事作了表態。至於外傳中國考慮對部分美國進口商品免徵125%關稅的問題，郭嘉昆不願證實，而是回應說「我不了解你提到的具體情況」。

郭嘉昆表示，「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽」。

針對美國近日釋出美中已針對關稅展開談判且將達成協議的消息，郭嘉昆昨天在例行記者會回答媒體稱「這些都是假消息」，中美並未就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。

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中國外交部昨天否認兩國正在貿易談判後，美國總統川普24日除了加以駁斥，還說雙方稍早才剛開過會。

川普告訴媒體，「他們今天上午開了個會」，但拒絕透露「他們」指的是哪些人。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140425