白宮：川普未軟化對中立場 不會單方面降低對中關稅

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時指出，總統川普未軟化對中國的立場，美國不會單方面降低對中關稅。

「華爾街日報（Wall Street Journal）引述知情人士說法報導，川普（Donald Trump）政府考慮將大砍對中國高關稅，部分項目稅率將減少一半，希望為對北京緊張關係降溫，美中貿易戰已震撼全球經貿與投資。

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，美國與中國在展開談判前，必須先降低對彼此商品徵收的高額關稅，川普政府不會單方面降低關稅稅率。

貝森特在華府告訴記者，美中雙方必須緩和局勢，他認為雙方都在等待對話。（譯者：陳正健）1140424