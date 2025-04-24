美財長：美中必須互降關稅才談得下去
2025/4/24 03:09
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天表示，美國與中國在展開談判前，必須先降低對彼此商品徵收的高額關稅，川普政府不會單方面降低關稅稅率。
法新社及英國「金融時報」（Financial Times）等媒體報導，貝森特（Scott Bessent）今天在華府告訴記者，美中雙方必須緩和局勢，他認為雙方都在等待對話。
貝森特提及，在展開談判前，美中兩國必須先降低對彼此商品徵收的驚人高額關稅，他認為美中雙方都不相信當前高關稅可以持續。
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美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%，北京當局則將美國商品的關稅稅率提高至125%以示報復。
貝森特指出：「這等同於禁運，兩國貿易中斷不符合任何人的利益。」（譯者：陳正健）1140424
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