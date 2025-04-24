美國何時降低對中國關稅？ 川普：取決於北京

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓23日專電）美國總統川普昨天透露將降低對中國課徵的關稅，他今天進一步表示，何時降低關稅取決於北京。美國已和90個國家討論關稅議題，他預期最後會達成「很棒的協議」，但若無法談成協議，美國就會設定關稅，預計在未來2到3週內，「設定一個數字」。

川普（Donald Trump）昨天表示，未來美國對中國的關稅會「大幅降低」，不會像145%那樣高，但也不會是零。「華爾街日報」今天報導，美國對中國課徵的高關稅，部分可能降至50%至65%之間；知情人士說，川普還未做最後決定。

他今天下午在白宮被媒體問及何時會降低對中國的關稅時表示，「這取決於他們」。

川普說，他還沒降低對中國的關稅，145%是很高的關稅，這基本上代表「中國和我們沒什麼生意往來了」。

外媒報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天稍早指出，美國與中國在展開談判前，必須先降低對彼此商品徵收的高額關稅，川普政府不會單方面降低關稅稅率。

另一方面，川普在白宮向媒體表示，美國已和90個國家討論關稅議題，「我們將會達成協議，但必須是公平的協議，不會是（讓我們）吃虧的協議」。他樂觀認為，最後將達成「很棒的協議」。

但他也說，如果和某個國家沒有達成協議，「我們就會設定關稅」。預計在未來2到3個星期內，「就會設定一個數字」。

川普指出，美國正和許多國家交涉，也有可能和中國達成「特別的協議」。他說，美中每天都針對貿易議題進行溝通。

他並重申，自己跟中國國家主席習近平「相處得很好」，希望雙方可以達成協議。

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川普先前宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。許多國家紛紛利用暫緩期與美進行談判。

不過，經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。（編輯：田瑞華）1140424