美媒：白宮證實 川普考慮豁免部分汽車關稅

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國白宮今天向財經媒體CNBC證實，總統川普考慮讓汽車業者在他的關稅政策中享有若干豁免。

除了CNBC，「金融時報」（Financial Times）之前也報導指出，川普計劃給予汽車零件豁免，免於原本為因應類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）氾濫而對中國輸美商品加徵的關稅，也不在針對鋼鐵和鋁材實施的關稅之列。

金融時報報導指出，這項豁免行動與進口車25%關稅，以及即將於5月3日上路的汽車零件25%關稅有所區分。

過去這段時間，汽車業者和汽車政策團體持續遊說，盼川普減輕加諸在汽車產業的關稅重擔。

川普雖將汽車排除在他所謂的「對等」關稅之外，但汽車業仍舊面臨25%的鋼鐵鋁材關稅，也難逃對所有輸美汽車開徵的25%關稅。

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除此之外，還有定於5月3日上路的汽車零件關稅。

因此，任何的關稅豁免或對不同稅率進行「分拆處理」（de-stacking），都是汽車業高層所樂見的。尤其是汽車零件關稅，業者擔心，這部分一旦實施恐讓成本大增。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140424