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川普考慮豁免汽車製造部分關稅 法人：台AM廠可受惠

2025/4/24 11:21（4/24 12:16 更新）
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圖為亞利桑那州工廠，工人正在組裝汽車。（路透社）
圖為亞利桑那州工廠，工人正在組裝汽車。（路透社）
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）白宮今天向媒體證實，美國總統川普正考量豁免汽車製造商部分關稅，消息激勵車用零配件族群股價勁揚。法人分析，政策不確定性仍高，但關稅變數有助車用售後維修件（AM）銷售前景，且AM產業進入門檻高，台廠仍是主要供應商與受惠者。

英國金融時報（Financial Times）今天引述消息人士報導，美國總統川普正在考慮豁免汽車製造商部分關稅，川普也計畫豁免對中國進口汽車零組件所加徵的關稅。美國財經媒體CNBC今天報導指出，白宮證實川普正考慮豁免汽車製造商部分關稅。

川普已對進口整車課徵25%關稅，並計劃最晚在5月3日對汽車零組件實施關稅。白宮於3月底曾指出，符合美墨加貿易協定（USMCA）免稅條件的車輛，仍需針對零組件內非美國生產的部分課徵關稅。

相關消息激勵台股車用零配件族群表現，東陽盤中漲3.5%，汽車傳動系統製造廠和大漲4.5%，車燈供應商帝寶漲3.4%、堤維西漲4.2%，虎山鎖漲停113元。

法人分析，相關政策不確定性仍高，川普若暫緩課徵汽車整車和零組件進口關稅，最終目的仍期望車廠和供應鏈加速在美設廠，不過在美國設廠成本較高，將牽動新車價格上漲，促使二手車銷售高於新車，帶動售後維修件（AM）需求提升。

投顧法人分析，美國各州立法逐步規範車險企業需通知車主是否使用AM零件、允許使用通過CAPA（Certified Automotive Parts Association）認證的AM件產品做為賠付，汽車保險公司也與美國當地AM零配件供應商合作，提供經CAPA認證的零配件，帶動台灣AM廠商拉貨力道。

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觀察AM產業特性，法人指出，AM產品開模需要長時間開發，投資和認證等時間和資源投入成本高，AM產業進入門檻高，新進廠商不容易在短期內搶進，預期台廠仍是主要供應商與受惠者。

至於美中關稅戰對中國車用零配件供應鏈影響，法人分析影響有限，主要是中國出口到美國傳統汽車和電動車占總出口銷量不到2%，若車廠成本上揚、轉嫁至中國供應鏈要求降價的幅度也有限，美中關稅戰可能進一步加速中國車用零配件國產化的發展。（編輯：張均懋）1140424

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媒體24日報導美國總統川普正考慮豁免汽車製造商部分關稅，法人分析關稅變數有助車用售後維修件（AM）銷售，台廠可受惠。圖為台北汽機車零配件展現廠一隅。 中央社記者鍾榮峰攝 114年4月24日
媒體24日報導美國總統川普正考慮豁免汽車製造商部分關稅，法人分析關稅變數有助車用售後維修件（AM）銷售，台廠可受惠。圖為台北汽機車零配件展現廠一隅。 中央社記者鍾榮峰攝 114年4月24日
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