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美財長：亞洲國家積極協商關稅 美國印度快達成協議

2025/4/29 23:10（4/30 07:18 更新）
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）美國總統川普祭出對等關稅，各國把握90天暫緩期與美談判。美國財長貝森特今天表示，亞洲國家在談協議方面的態度最為積極；美國與印度快達成協議，預計會有一些相關宣布，美國與韓國的協議正逐漸成形，也和日本進行了實質會談。

川普（Donald Trump）2.0上任100天，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今早與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）一同在白宮開記者會，說明川普政府經濟方面的政績。

對於媒體問及美國與亞洲國家達成關稅協議的進度，貝森特表示，亞洲的貿易夥伴及盟友在談協議方面的態度最為積極，美國副總統范斯（JD Vance）上週訪問印度，拜會印度總理莫迪（Narendra Modi），取得「非常好的進展」，預計會有一些關於印度的宣布。另外，美國和韓國的協議正在逐漸成形，也和日本進行了實質的會談。

貝森特昨天告訴美國媒體，「推測印度將會是首批與我們（美國）簽署貿易協議的其中一國」，與其他亞洲貿易夥伴的討論也進展順利。他還透露，第一個這樣的貿易協議可能在這週或下週出爐。

他今天被問到此事時表示，美國和印度快達成協議。和印度談判比許多其他國家還容易些，這是因為他們的關稅很高且項目眾多，「直接處理關稅問題，簡單許多」，非關稅貿易壁壘則比較不容易察覺。

貝森特說：「我認為和印度的談判正順利進行。」

此外，對於美國和中國是否有針對關稅進行對話，貝森特回應表示，「我們不會評論是誰和誰在對話」，但他認為，隨著時間推進，中國的關稅措施無法持久。

川普重返白宮以來狂揮關稅大刀，2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

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不過，經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

美中關稅戰之際，川普上週接受「時代雜誌」（TIME）專訪，根據刊出的內容，川普表示，他的政府正與中國談判，以達成關稅協議，中國國家主席習近平已打電話給他。對此，中國外交部發言人郭嘉昆昨天回應，中美兩國元首「最近並沒有通話」，中美雙方最近也沒有針對關稅問題進行任何磋商或談判。（編輯：高照芬）1140429

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