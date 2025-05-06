川普擬課外國電影100%關稅 白宮：未做最終決定

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普昨天宣布，授權政府部門對所有在境外製作並輸入美國的電影課徵100%關稅，白宮發言人今天則說，政府尚未就外國電影關稅做出任何最終決定，但正探尋所有選項。

路透社報導，川普昨天宣布要對所有在外國製作的進口電影課徵100%關稅，聲稱其他國家正提供各種誘因，吸引美國的電影製作人員和電影公司出走，美國電影產業正「迅速走向滅亡」。

川普當時於社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我授權商務部、美國貿易代表立刻啟動對所有在外國製作的進口電影課徵100%關稅的程序。」

但白宮沒有公布這項舉措的法律依據細節或實施方式，這讓許多電影業界人士感到不知所措。

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白宮發言人德賽（Kush Desai）今天表示：「儘管尚未就外國電影關稅做出最終決定，但政府正探尋所有選項來履行川普總統的命令，以維護我國的國家和經濟安全，同時讓好萊塢再次偉大。」

美國貿易代表署沒有立即發表評論，商務部長盧特尼克（Lutnick）則說：「我們正在處理此事。」（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1140506