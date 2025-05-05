川普對電影課100%關稅 美國影視產業外移兼有內外因素

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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國總統川普授權政府對所有在境外製作後輸入美國的電影課徵100%關稅。美國媒體報導，美國影視製作受COVID-19、罷工和洛杉磯野火影響，其他國家也積極提供誘因吸引電影公司。

川普今晚在「真實社群」（Truth Social）發文說，「美國電影產業正迅速衰亡」，其他國家「正提供各種誘因」，吸引美國電影製作人員和電影公司從美國出走，「這是其他國家的協同行動，因此構成國安威脅。除此之外，它還是一種訊息傳遞和宣傳！」

美聯社報導，目前不清楚針對跨國製作電影的新關稅措施要如何實施。大大小小的電影經常同時在美國和其他國家製作。

多年來，各種獎勵計畫影響了電影拍攝地點，例如稅務優惠愈來愈常促使電影製作離開加州，轉向美國其他州，甚至加拿大、英國等其他國家。

川普長期對電影製作外移表達擔憂。他就任前不久即宣布任命演員梅爾吉勃遜（Mel Gibson）、強沃特（Jon Voight）、席維斯史特龍（Sylvester Stallone）擔任「特別大使」，要讓好萊塢「恢復到比以前更大、更好、更強！」

近年美國影視製作因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、2023年好萊塢罷工和今年初的洛杉磯地區野火而受阻。情報平台ProdPro數據顯示，去年美國整體產量比2021年下滑26%。

娛樂媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）報導，ProdPro年度調查詢問影業高層偏愛的電影拍攝地點，發現美國沒有一地擠入前5名，加拿大多倫多、英國、加拿大溫哥華、中歐和澳洲名列前茅，接著才是美國加州第6名、喬治亞州第7名、紐澤西州第8名、紐約州第9名。

川普今晚在白宮告訴記者：「其他國家一直在竊取美國的電影製作能力…如果他們不願意在美國境內拍電影，我們就應該對境外輸入的電影課徵關稅。」

川普接受「有線衛星公共事務廣播電視網」（C-SPAN）訪問時，將部分問題歸咎於加州州長紐松（Gavin Newsom）和其他國家。

他說：「我過去一週做了些很扎實的研究，我們現在製作的電影很少。好萊塢被毀了。現在有個…很無能的州長放任這種事發生，所以我不只怪罪其他國家，但其他國家偷了我們的電影產業。」

未來數月有多部在海外拍攝的大片預定上映，目前不清楚這些電影能否獲得寬限。

「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）在世界各地拍攝，而這正是此系列的賣點之一，它在海外拍攝不是為了稅務優惠，而是為了異國風情。

「捍衛任務：復仇芭蕾」（Ballerina）是在捷克拍攝；「阿凡達：火與灰燼」（Avatar: Fire and Ash）在紐西蘭拍攝。

漫威影業（Marvel Studios）也可能因關稅受創。這家公司最近開始在倫敦拍攝「復仇者聯盟：末日之戰」（Avengers: Doomsday），並打算今年在倫敦拍攝與索尼（Sony）合製的「蜘蛛人：嶄新的一天」（Spider-Man: Brand New Day，暫譯）。

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盧卡斯影業（Lucasfilm）預定今年在英國拍攝「星際大戰」系列電影Star Wars: Starfighter。

DC Studios也一直強化在倫敦的發展，在當地拍攝「超少女：明日之女」（Supergirl: Woman of Tomorrow）。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140505