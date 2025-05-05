川普下令對外國電影課100%關稅 稱好萊塢正被摧毀構成國安威脅

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已下令對所有在美國境外製作的電影徵收100%關稅，稱好萊塢正因美國電影製作人員與影業公司外移而遭「摧毀」。

綜合法新社與路透社報導，川普對全球各國實施全面性關稅措施，白宮正因強勢貿易政策受到愈來愈多批評。

川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「我授權商務部、美國貿易代表立刻啟動對所有在外國製作的進口電影課徵100%關稅的程序。」

在川普的強勢貿易政策下，中國首當其衝，許多商品關稅高達145%。中國上個月表示，將減少美國電影進口數量。

川普今天寫道：「美國電影產業正迅速走向滅亡。其他國家正提供各種誘因，吸引我們的電影製作人員和電影公司從美國出走。」

他補充說，「好萊塢和美國許多其他領域正被摧毀」，這個現象已經構成國家安全威脅。

川普在貼文中表示：「這是其他國家的協同行動，因此構成國安威脅…除此之外，它還是一種訊息傳遞和宣傳！」

目前還不清楚新關稅措施對電影業的影響，或具體會如何實施。

川普的貼文也沒有提及電視影集，這是一個日益受到歡迎且利潤豐厚的影視製作領域。

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英國「衛報」（The Guardian）指出，中國是僅次於美國的全球第2大電影市場，但近年來中國國產電影的表現已超越好萊塢進口電影。

新關稅措施可能會對仍在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後努力復甦的西方電影公司造成重大打擊，尤其是迪士尼公司（Walt Disney Company）、派拉蒙全球公司（Paramount Global），以及華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140505