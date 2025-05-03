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鞋業危機 Nike、Adidas等致函白宮盼豁免關稅

2025/5/3 14:03
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC報導，「美國鞋類批發商和零售商協會」本週致函白宮，請求豁免於總統川普所謂的「對等關稅」。這個貿易組織說，這些關稅對鞋類產業構成「生存威脅」。

這封信由耐吉（Nike）、阿迪達斯（Adidas）、Skechers和安德瑪（Under Armour）等76家鞋品牌聯名簽署。

「美國鞋類批發商和零售商協會」（Footwear Distributors and Retailers of America, FDRA）在日期註記為4月29日的信函中寫道：「許多替社會中低收入辛勤工作家庭製作平價鞋款的公司，無法承受如此高的關稅稅率，也無法將這些成本轉嫁出去。如果不立即豁免對等關稅，他們將會關閉。」

協會表示：「許多訂單都遭到擱置，美國消費者的鞋類庫存恐將迅速短缺。」

川普4月2日宣布大規模關稅措施，對象包括中國、越南與柬埔寨等多個鞋類供應重要來源國。

儘管對越南與柬埔寨初期徵收逾45%的關稅已調降至10%，為期90天，但川普政府唯獨對中國輸美商品稅率節節調升，目前實際稅率來到145%。

川普預計將在7月初對數十個貿易夥伴恢復高額關稅。

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阿迪達斯本週曾警告，關稅可能會導致美國消費者面臨更高價格。今年3月底，在川普政府宣布特定對等關稅稅率前，耐吉財務長曾表示，全球關稅和經濟不確定性，恐造成當季銷售下降。

美國鞋類批發商和零售商協會的信函指出，在川普宣布廣泛關稅措施前，童鞋等產品原本就已面臨高額稅負。協會還說，美國鞋類公司合計將面臨150%到220%左右的關稅。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140503

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