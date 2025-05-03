美國汽車零件關稅生效 恐衝擊日企出口

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普政府今天起對引擎、變速箱等主要汽車零件課徵25%關稅。日媒報導，這些產品屬於日本對美出口的重要產品，美方此舉將衝擊日本企業。

共同社報導，美國政府希望藉強化關稅，削弱海外產品在美國市場的價格競爭力，進而促使製造業回流美國。美國4月3日已對進口車加徵25%關稅，而這對以美國為主要市場的汽車相關企業而言，將加重經營上的負擔。

根據日本的貿易統計，日本2024年汽車零件對美出口金額約1兆2000億日圓，年增14.4%；日本2024年汽車對美出口額高達約6兆日圓，年增3.1%。而2024年日本汽車與零組件加起來，占日本對美出口總額約1/3。

「日本經濟新聞」報導，根據美國海關與邊境保護局（CBP）本月1日向進口業者發布的通知與聯邦公報等，美東時間3日起，適用25%追加關稅的對象包含逾200種汽車零件。

這些零組件包括引擎、變速箱、動力傳輸系統等機械零件與電力設備等，涉及許多轎車和小型卡車零件。

對於符合「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）條件、過去可免稅進口的零件，暫時仍可豁免關稅。

不過，川普政府也正在考慮把更多零件納入額外的關稅措施。美國根據國內零件製造商與業界團體的請求，預計將在7月初前決定擴大徵稅品項的機制。

由於汽車業界擔憂關稅措施可能使汽車價格上漲、製造成本增加等，川普政府4月底敲定為期2年的負擔減輕措施。

截至2027年4月底為止的2年期間，將允許以在美國國內生產的車輛銷售額的15%（第2年為10%）作為零件關稅的「免稅額度」。

川普政府呼籲在美國生產汽車的國外車廠，在這2年內減少依賴海外製的零件。

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「日本經濟新聞」指出，目前仍不清楚車廠是否會如川普政府預期那樣調整供應鏈。一名日系車廠代表透露「建立或變更供應鏈需要數年的時間」。

若車廠認為改變採購來源所產生的成本更高，或認為美國製零件無法維持足夠的品質，則川普政府的關稅政策可能達不到預期目的。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140503