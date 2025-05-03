關稅不確定性衝擊遊戲產業 微軟Xbox漲價

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（中央社紐約2日綜合外電報導）受關稅措施持續存在不確定性影響，愈來愈多遊戲玩家面臨產品價格上漲。微軟（Microsoft）本週調漲全球Xbox遊戲機與控制器的建議零售價。

美聯社報導，Xbox Series S目前在美國售價379.99美元，比2020年推出時的299.99美元上漲80美元。功能更強大的Xbox Series X未來售價將為599.99美元，比先前的499.99美元上漲100美元。

這波價格上漲正值遊戲產業動盪與前景不確定，主因是美國總統川普開徵新關稅以及受關稅影響國家的報復，尤其是中國。經濟學家警告，更高的關稅將導致一連串依賴全球供應鏈的消費品價格上揚，其中包括電子產品。

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面對貿易戰持續延燒，Xbox玩家並非首批受到影響的玩家。上個月索尼公司（SONY）提高部分市場PlayStation 5建議零售價，其中包括歐洲、中東、非洲國家以及澳洲和紐西蘭。索尼當時表示原因是「經濟環境充滿挑戰，包括高通膨和匯率波動」。

由於零售商考量關稅的潛在影響，任天堂（Nintendo）4月備受期待的Switch 2預購日期延後。公司隨後證實將調整部分配件價格，但堅稱先前宣布的主機建議零售價449.99美元將維持不變。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140503