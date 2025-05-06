美泰兒將調漲在美商品價格 呼籲玩具零關稅

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）由於美國總統川普政府全面課徵關稅，導致投入成本增加，芭比（Barbie）製造商美泰兒公司（Mattel）今天撤回年度財務目標，並宣布在美銷售的部分商品將漲價。

路透社報導，美泰兒表示：「鑒於宏觀經濟環境波動和美國關稅措施變化，很難預估今年剩餘這段期間和假期旺季的消費者支出和美泰兒在美銷售狀況。」

美國市場約占美泰兒全球玩具銷售額的一半，而美泰兒在美銷售的商品約有2成是從中國進口。美泰兒表示，在2026年之前，從中國進口到美國的商品數量將減少到15%以下。

自川普今年1月重返白宮以來，美中這兩個全球最大經濟體打起貿易戰，雙方對彼此的關稅都加徵到100%以上，打亂全球供應鏈。

美泰兒執行長克瑞茲（Ynon Kreiz）告訴路透社，「關稅毫無疑問正在產業內部製造混亂」，許多公司因為關稅而停止生產及出貨到美國，「我們支持玩具協會（Toy Association）提出玩具零關稅的倡議」。

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美泰兒也將改變供應鏈，減少美國境內源自於中國的產品。舉例來說，美泰兒正在印度增加UNO紙牌遊戲產量以賣到美國市場，並增加從中國出貨到其他國際客戶的數量。

美泰兒表示，另將減少促銷活動以節省成本，並將今年節省成本的目標從6000萬美元提高到8000萬美元。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140506