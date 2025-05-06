研調：供應鏈走向區域 美成本高加速智慧製造

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（中央社記者潘智義台北6日電）研調機構集邦科技報告指出，疫情已使全球供應鏈從全球化走向區域化，在美國總統川普推出對等關稅之後，狀況更明顯，促使製造商加速導入智慧製造與自動化技術，強化已在美、墨設廠的汽車、半導體、電子產品關鍵地位。

集邦說明，美國總統川普政府4月初推出對等關稅政策，雖暫緩90日實施，但對全球製造業與供應鏈格局已造成深遠影響。疫情與地緣政治已使全球產業供應鏈從長鏈、全球化走向短鏈、區域化；如今加上關稅不確定性，更促使企業重新檢討製造據點配置與供應風險。

集邦指出，對等關稅的核心在於提升進口成本，鼓勵企業將產線回流至美國或鄰近區域。然而，在高人力成本與缺工環境下，若要維持利潤與效率，製造商勢必加速導入智慧製造與先進自動化技術。

集邦表示，未來不確定的關稅風險將促成美國製造業本土化部署，自動化技術提升，但相較大型企業，美國中小型製造商料將面臨嚴峻考驗。

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集邦分析，因美國中小企業普遍仰賴中國等低成本區域的零組件進口，且大量自動化設備與機器人整機，核心零組件多從中國等面臨高額對等關稅的國家進口，短期內恐造成導入自動化的門檻上升，使其面臨成本攀升與供應鏈不穩的雙重挑戰。

集邦認為，上述困境將使價格彈性較高的中小企業難以負擔，在營運與轉型間進退兩難。（編輯：張均懋）1140506