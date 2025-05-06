加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣貶1.35角 收30.28元
首頁 / 證券
川普關稅戰
全球衝擊
新聞專題
全球衝擊4/194
首頁 / 證券

致新：若墨西哥關稅稅率最低 對電子業最有利

2025/5/6 15:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北6日電）電源管理晶片廠致新董事長吳錦川今天表示，美國對各國關稅的稅率尚未確定，客戶目前並沒有特別的反應，若墨西哥稅率最低，對於電子產業將最有利。

致新下午召開法人說明會，吳錦川說，觀察第1季業績比傳統季節性水準好，判斷客戶有因應美國關稅措施預先備貨情況，不過比重不高。

吳錦川表示，美國對各國關稅的稅率尚未確定，客戶無法制定應對策略，目前並沒有特別的反應，致新也持續下單投片。

他說，一旦關稅稅率確定，供應鏈自然會制定應對策略，產能將移往稅率較低的國家。由於電視等廠商在2010年即陸續前往墨西哥進行組裝布局，若墨西哥關稅稅率低，將對電子產業最有利。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳錦川表示，目前變數多，不僅美國關稅對於終端消費影響情況如何難以預料，新台幣兌美元匯率急升也會有業外匯兌損失風險。

致新第1季營收新台幣21.58億元，季增9.17%，毛利率41%，較2024年第4季拉升4個百分點，歸屬母公司淨利4.12億元，季增9.63%，每股純益4.81元。（編輯：張均懋）1140506

吳錦川
致新估第1季營收逾20億元 盼每項產品穩定成長
全球衝擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
芭比製造商美泰兒在美商品價格將調漲 呼籲玩具零關稅
24
更多編輯台推薦新聞：