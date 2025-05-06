美國對歐盟加徵關稅恐涵蓋97%產品 金額逾3兆元

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（中央社記者田習如布魯塞爾6日專電）歐盟貿易執委塞夫柯維奇表示，美國目前對歐盟施行關稅，加上依國安條款啟動對6項產業調查可能產生的新關稅，估計將涵蓋歐盟對美貨物出口的97%，帶來約1000億歐元（約新台幣3.4兆元）的關稅成本。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）貿易政策執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在史特拉斯堡舉行的歐洲議會（European Parliament）大會提出前述估計。

他指出，在美國總統川普「對等關稅」及歐盟第一波反制關稅都暫停90天的這段期間，美國仍施加基本關稅10%和鋼鋁、汽車關稅25%，涵蓋歐盟對美出口價值總額的70%，約3800億歐元。

同時，美國政府也根據1962年貿易擴張法第232條規定（Section 232），調查特定產品進口是否影響國家安全。塞夫柯維奇表示，包括木材、醫藥、半導體產品、半導體製造設備、關鍵原料、卡車6項受調查產業，將衝擊價值合計1700億歐元的歐盟對美出口額。

他說，前述兩批出口衝擊涵蓋面將達5490億歐元，占對美出口97%。若美國「232條款」調查結果是加徵關稅，估計美國將對歐盟加徵的關稅總額恐達1000億歐元。2024年美國對歐盟徵收的關稅金額為70億歐元。

塞夫柯維奇指出，他持續向美方釋出解決問題的誠意，例如提議歐美互將對方進口關稅全面降到零，包括汽車等戰略性產業；共同因應全球產能過剩問題，包括鋼鋁等戰略性領域；共同提升歐美半導體、醫藥等產業供應鏈韌性。

他說：「我們現在需要的是，美國展現它準備好朝向公平及平衡的解決方案作出進展。」

塞夫柯維奇提醒，如果歐盟與美國的談判無法獲致讓歐盟滿意的結果，「我們將準備好替代方案，以回復公平競爭的環境」。

他說，歐盟執委會正利用90天暫停期，繼續準備進一步的「再平衡措施」，以應對美國對歐盟出口的大量額外關稅，「所有選項仍然擺在桌上」。

此外，歐盟身為全球前3大貿易市場，深怕美國關稅將使其他國家出現大量出口轉向；尤其歐盟早就形容，中國產能過剩下，產品「如洪澇般」湧入歐盟。

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塞夫柯維奇向議會表示，執委會正透過特設的進口監看工作小組，追蹤貿易轉向（trade diversion）的可能風險，第一份監看報告將在5月中提出。

他說，執委會準備好在需要的時候「快速運用所有貿易防禦工具」以保護歐盟單一市場、歐盟生產者和消費者。（編輯：陳妍君）1140506