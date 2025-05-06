美日關稅談判陷僵局 日本爭取對等關稅豁免遭拒

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）美國川普政府實施加徵關稅措施，美日雙邊關稅談判陷入僵局。日媒報導，美國對幾乎所有國家的進口貨品全面徵收10%的對等關稅外，對日本再加徵14%，日方向美方爭取對等關稅豁免但遭拒。

日本共同社報導，美日雙邊關稅談判當中，美國對幾乎所有國家進口貨品徵收10%基準關稅及對汽車、鋼鐵等加徵關稅的措施不納入談判範圍，僅有意協商對等關稅加徵的部分。美國不把日本視為特別對待的態度鮮明，美日本月中旬以後的關稅談判難以樂觀。

日本與美國政府5月2日（美東時間5月1日）就關稅在美國財政部內最大的廳室召開第2輪閣員級談判，歷時2小時。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）出席，日方由經濟再生大臣赤澤亮正出席。

赤澤在關稅談判時爭取關稅豁免，但貝森特等人認為，能拿到桌面上談判的是到7月9日為止暫停實施的對等關稅加徵的部分。

貝森特等人主張，對日本加徵的14%關稅的這部分不會降至0，視談判而定，這部分僅考慮調降或延長暫緩實施的期間。

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美國總統川普4月2日在白宮正式公布對等關稅，對來自所有國家及地區的進口貨品全面徵收10%的關稅，對部分被認定對美國課徵高關稅的國家則適用更高稅率：包括中國34%、韓國25%、日本24%、歐盟20%，台灣適用的稅率是32%。

川普對多國祭出的對等關稅，於美東時間9日凌晨開始實施，但他當天下午宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效。（編輯：高照芬）1150506