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日美交涉關稅 日媒：未來可能聚焦汽車與農產品

2025/4/19 13:48（4/19 14:16 更新）
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圖為沖繩嘉手納空軍基地升起的美、日國旗。（共同社）
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（中央社東京19日綜合外電報導）針對日美交涉美國政府的關稅措施，日本政府從美國總統川普（Donald Trump）的主張等研判接下來將協商擴大進口汽車、農產品等議題，並計劃採取不損及國家利益的方式因應。

日本放送協會（NHK）報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正代表日本政府於美東時間16日，首度在華府與美國政府交涉關稅事務，並在昨天返抵日本。

日本首相石破茂昨天已與赤澤會面，獲知詳細報告，並針對未來的因應交換意見。石破茂向媒體表示「針對（日本與美國）下一輪的閣員級協商，已經指示政府內部加快評估與協調作業，以獲得具體進展」。

赤澤昨晚召開記者會時表示：「感覺已經掌握大致的議題，將徹底詳查並分析川普總統重視什麼，（美方）閣員重視什麼，以面對下一輪的交涉。」

數名日本政府相關人士表示，川普在這次的會談中，主張美國汽車與農產品等產品在日本不暢銷，並透露有意把對日貿易赤字化為零。而川普當時在會中，偶爾會一邊觀看手邊的小筆記一邊發言。

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日本政府相關人士也透露，閣員交涉會議之中，美方要求日本重新檢視汽車安全標準等；關於美方列舉出關心的農產品包含稻米、肉類、馬鈴薯等，赤澤要求美方列出優先順序。

日本政府研判雙方未來可能會針對日本擴大進口美國汽車、美國農產品等議題進行協商，另外考量對日本國內產業的影響，認為有必要在不輕易讓步的情況下，致力實現美國重新評估關稅措施，並計劃在不損及國家利益的狀況下因應。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1140419

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