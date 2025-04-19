印度官員下週赴華府會談 盼敲定貿易談判細節

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（中央社記者李晉緯新德里19日專電）印度媒體報導，印度與美國磋商雙邊貿易協定，洽談包括貨物、服務等19個項目，而在展開正式談判前，印度官員下週將先組團赴華府，與美方自23日起會談盼進一步確定相關細節。

印度新聞信託社（PTI）報導，印度和美國雙邊貿易協定，洽談包括貨物、服務、海關便利化等19個項目，兩國的團隊4月23日起將進行為期3天的會談。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，為了讓針對雙邊貿易協定的談判能有進展，印度官方組團下週將前往美國華府，進一步磋商，然後再正式開始針對雙邊貿易協定進行談判。

美國負責南亞和中亞事務的助理貿易代表林奇（Brendan Lynch）3月25日才率團到印度，與印度工商部部長戈雅（Piyush Goyal）等官員進行會談，數週後，印度方面隨即赴美訪問，顯示雙邊貿易協定的談判步伐正在加速。

印度時報（Times of India）指出，將由商工部助理次長亞格拉沃（Rajesh Agrawal）率團前往美國。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布對等關稅措施展緩實施90天，印度和美國都希望利用這段時間完成雙邊貿易協定的談判。

印度2022年至2023年對美國貿易順差277億美元（約新台幣9009億元），2023至2024年上升到353.2億美元。

印度與美國自3月以來一直就雙邊貿易協定進行談判，並希望於2030年前，讓雙邊貿易額從目前的約1910億美元增加1倍以上，達到5000億美元。

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在雙邊貿易協定中，印度及美國將盡可能降低或取消商品的關稅，並會簡化相關規定以吸引更多的投資。

美國近年一直是印度最大的貿易夥伴，印度出口商品中有18%銷往美國，同時有6.22%進口商品來自美國。（編輯：唐佩君）1140419