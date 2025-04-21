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美副總統范斯抵達印度 將晤總理莫迪討論關稅問題

2025/4/21 14:06
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（中央社記者李晉緯新德里21日專電）美國副總統范斯（JD Vance）今天上午抵達印度，進行為期4天的訪問，預計稍晚就會與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。印度媒體報導，貿易、關稅問題，將是范斯此行與莫迪及印度相關單位討論的重點。

這是范斯首次出訪印度，除了美國高階官員，家人也一同隨行。范斯的妻子烏沙．范斯（Usha Vance）有印度裔血統，她的父母都是來自印度的移民。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，范斯今天晚上預計將參加莫迪舉辦的晚宴，兩人在那之前，會先就關稅問題進行討論，在美國總統川普（Donald Trump）拋出要實施對等關稅措施的情況下，這次范斯與莫迪的對談有重要的意義。

印度新聞信託社（PTI）報導，知情人士透露，范斯將會與莫迪討論貿易、關稅及其他幾個重要的問題，希望能盡快敲定雙邊貿易協定的細節。除此之外，范斯也會和莫迪討論如何讓兩國關係能有具體的發展。

今日印度（India Today）指出，范斯一行人22日將到齋浦爾（Jaipur）參觀琥珀堡（Amber Fort）等文化遺址，當晚預計會針對在川普政府領導下，美國與印度關係發展一事發表演說。

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隔天，他們將到阿格拉（Agra）參觀泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）及露天手工藝商場希爾帕格拉姆（Shilpgram），結束後會回到齋浦爾，預計24日啟程回美國。

印度外交部指出，范斯此行讓印度和美國能回顧雙邊關係的進展，及檢視今年2月莫迪訪美時，與川普發表的聯合聲明落實的情況，兩國也會就雙方都關心的區域、全球發展情況交換意見。（編輯：陳慧萍）1140421

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