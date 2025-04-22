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莫迪接見范斯 印度、美國準備好進行貿易談判

2025/4/22 15:21（4/22 15:36 更新）
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印度總理莫迪（前排白衣者）21日接見美國副總統范斯（後排藍衣者）後，印度和美國敲定啟動雙邊貿易協定談判路線圖。（印度總理辦公室提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月22日
印度總理莫迪（前排白衣者）21日接見美國副總統范斯（後排藍衣者）後，印度和美國敲定啟動雙邊貿易協定談判路線圖。（印度總理辦公室提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年4月22日
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（中央社記者李晉緯新德里22日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天接見美國副總統范斯（JD Vance）後，印度和美國敲定啟動雙邊貿易協定談判的路線圖。

范斯昨天起到印度進行4天訪問，第1天就與莫迪見面，討論貿易、關稅等問題。

印度總理辦公室發布的聲明表示，這次莫迪和范斯的會談，為印度及美國的密切合作制定了路線圖。

聲明中提到，莫迪和范斯認為，雙邊貿易協定是為了兩國人民福祉，而雙邊貿易協定談判獲得重大進展，他們都感到十分欣慰。

除此之外，莫迪和范斯在回顧並評估印度和美國在各個領域合作的進展後，也提到雙方將繼續努力在加強能源、國防、戰略技術和其他領域上的合作，當中包括美國正考慮在國防上，增加對印度的出口。

印度時報（Times of India）指出，在莫迪接見范斯後，印度與美國將談判的參考條款給確定下來，讓達成雙邊貿易協定又往前邁進一步。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，他很高興證實，美國貿易代表辦公室和印度商工部已經敲定了參考條款，為互惠的雙邊貿易談判制定了路線圖。

印度經濟時報（Economic Times）報導，雖然最終雙邊貿易協定談判的時間表尚未出爐，但印度和美國都表現出積極的態度。

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布對等關稅措施，印度被課徵26%對等關稅，但9日川普又宣布已授權讓對等關稅措施暫停實施90天，在此期間僅會徵收10%的關稅。

若雙邊貿易協定談判未果，印度商品自7月起將被課徵26%對等關稅，因此這次范斯到印度訪問，被印度方面認為具有十分重要的意義。

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莫迪與范斯會晤時，也觸及日本、美國、印度、澳洲組成的四方安全對話（Quad）相關議題。

莫迪表示，今年印度主辦的Quad，他很期待川普能出席，但美方雖稱莫迪2月和川普的會晤「正面且成功」，但並未回應川普是否出席Quad的問題。（編輯：田瑞華）1140422

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