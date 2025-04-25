韓提「7月方案」 順利與美展開關稅磋商

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）為說服川普政府放緩一系列關稅措施，韓國政府帶著包括貿易、投資、造船、能源等合作的「7月方案」前往華府磋商，雙方都認為這次磋商相當成功，為後續談判奠定良好基礎。

韓國副總理兼企劃財政部長崔相穆、產業通商資源部長安德根赴美訪問，於當地時間24日上午與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行約70分鐘的2+2會談。

美國總統川普（Donald Trump）在當天下午會見挪威總理時，主動提及近期與各國政府進行貿易協商，並要求在場的貝森特說明，貝森特接著表示，他們當天與韓國進行了相當成功的雙邊會議。

貝森特說，韓國提出了他們的最好方案（A game），美方將持續觀察這些方案是否確實履行。

韓國政府稍晚舉行會後記者會時，也表示這次會談是「好的開端」。崔相穆說明，「7月方案」的目標是在對等關稅延後90天期間內、也就是7月8日前廢除美國預計對韓國徵收的對等關稅。

據韓聯社報導，韓方在會議中提出了就貿易、投資、造船業及液化天然氣（LNG）開採等能源合作，並以汽車產業為主，說明美國近期追加關稅措施可能對韓美經濟合作造成的負面影響。

安德根說明，這次會談提到許多非關稅問題及數位議題，具體協議內容將在下週實務會議中開始討論。至於是否可能在6月韓國總統大選前完成磋商，安德根表示尚難以預測；崔相穆則說明，美方並未提及政治相關因素，但韓方已提醒韓國也有既定的政治日程及程序必須考慮。

安德根表示，美方對韓方提出的方案反應相當好，他與葛里爾會後還另行面談，會中要求免除對等關稅及針對特定品項的關稅。

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據兩人所述，今天會議中並未提及韓美自由貿易協定（FTA）重新談判及防衛費的問題。

韓國產業部與美國貿易代表署（USTR）近期內將召開實務會議，並在葛里爾下月15日訪韓參加亞太經濟合作會議（APEC）部長會議時召開高層會議。（編輯：田瑞華）1140425