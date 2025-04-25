日美財長會談 日方稱美未設定匯率目標

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）日本財務大臣加藤勝信今天與美國財政部長貝森特舉行會談，協商美國關稅涉及的匯率等議題。加藤會後告訴媒體，「美方未談到期望的貨幣匯率或談判這類事務的機制」。

共同社報導，雙方在美國華府召開這場會談，同意持續密切協商。

加藤在會談中針對美國關稅措施表示「極為遺憾」，並再度要求美方重新檢視這些措施。

在這場會談之前，20國集團（G20）財長與中央銀行總裁會議才剛閉幕，並針對美國總統川普政府的關稅政策提高經濟不確定性示警。

這場日美財長會議在國際貨幣基金（IMF）總部舉行約50分鐘。

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加藤也說：「雙方再度確認匯率應由市場決定、過度波動會對經濟產生負面影響的共識。」

「日本經濟新聞」報導，貝森特（Scott Bessent）代表美方主導對日交涉關稅事務，本月16日已與當時訪美的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會面，並啟動關稅談判。匯率部分則由日美財長之間協商。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1140425