LG電子考慮產品漲價和赴美製造 因應川普關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾24日綜合外電報導）韓國樂金電子公司（LG Electronics）今天表示，正在考慮調高部分產品價格，以因應美國關稅，同時檢視家電用品赴美生產的選項。

路透社報導，LG電子高級副總裁金一權（Kim I-kueon，音譯）在財報法說會後記者會表示：「我們持續最佳化生產地點，並且與產品經銷管道討論後，也正考慮調漲商品價格，做為可能的因應方式。」

金一權表示，LG電子正考慮將洗滌類和烘乾類家電等家電用品的製造業務，遷至LG位於美國田納西州的工廠。

他補充說，這座田納西州廠房的產出，可能占LG電子所有家電在美國銷售比重的近1/5。

透過 Google News 追蹤中央社

金一權表示，LG電子預期若暫緩的關稅措施如期實施，從第3季開始將對自家事業產生重大影響，並補充說公司同時已制定漲價計畫，設法減輕關稅影響。

川普4月2日宣布將徵收整體一致性10%的進口貨品關稅，以及對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅。但他隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140424