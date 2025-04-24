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日美交涉關稅 第2輪談判有望5/1舉行

2025/4/24 11:29（4/24 11:34 更新）
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圖為沖繩嘉手納空軍基地升起的美、日國旗。（共同社）
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本政府已經通知執政黨，經濟再生擔當大臣赤澤亮正計劃4月30日起訪問美國3天，以便展開第2輪關稅談判。日方若與美方談妥，第2輪交涉預期在東京時間5月1日舉行。

日本放送協會（NHK）報導，關於美國總統川普政府祭出的關稅措施，日本與美國政府正在協調由赤澤與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等官員展開第2輪閣員級談判。

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日本政府16日首度與美國政府開會交涉關稅，但未能成功取得立即的關稅豁免，不過雙方當時同意協調擬本月內啟動第2輪談判。

日本政府鑒於美方有意消除貿易赤字，正在評估從美國擴大進口汽車、農產品、能源等產品的可能性，是否能縮小領域推動具體協商，也成為外界關注的焦點。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140424

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