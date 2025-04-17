加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳凱玲WNBA金州女武神亮相 盼成為亞裔年輕世代榜樣
首頁 / 國際
川普關稅戰
各國因應
新聞專題
各國因應1/131
首頁 / 國際

日美交涉關稅 傳川普怨駐日美軍經費負擔「不公平」

2025/4/17 17:38（4/17 17:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本首相石破茂（左）2月訪白宮會晤美國總統川普（右）。（共同社）
日本首相石破茂（左）2月訪白宮會晤美國總統川普（右）。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京17日專電）日本政府於美東時間16日下午首度與美國政府開會交涉關稅，據知美國總統川普與日本經濟再生大臣赤澤亮正會談時，針對駐日美軍的經費負擔方式，以及日美安保現狀，表達了「不公平」的不滿。

朝日新聞報導，日本政府相關人士透露，據知川普（Donald Trump）在與赤澤會談時堅持他的一貫主張，認為駐日美軍駐留經費只由美國單方面承擔「並不公平」。

川普10日曾在內閣會議上表示，「我們為了保護他們（日本）支付了數千億美元，但他們什麼都沒有付出。即使我們遭到攻擊，他們也無需為了保護我們做任何事」。川普並非首次發表類似看法，但他在日美交涉關稅之前老調重彈，顯示未來的談判之路恐怕不會太順利。

赤澤美東時間16日與川普會晤約50分鐘之後，接著與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等官員召開閣員級磋商，歷時約75分鐘。

川普當天上午透過社群媒體突然表明自己將加入會議，川普也預告「軍事支援」會納入今後日美談判的議題。

另一方面，赤澤則是向川普說明，日美之間有過協議，在2022至2026年間，日本每年平均要為駐日美軍支付2110億日圓（約新台幣480億）經費。

日本媒體也立刻針對川普的發言進行「事實查核」。

實際上，日本從1978年就開始分擔駐日美軍的駐留經費，當時是為了因應日圓升值、美國政府財政惡化，由時任防衛廳長官金丸信決定的政策，稱為「溫馨預算」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

從那時候起，日本政府便開始負擔駐日美軍基地裡日本籍員工的薪資、基地設施的水電費，以及美軍訓練轉移費等相關費用，具體金額原則上每5年由日美簽訂協議決定。

在2022至2026年間，雙方的協議金額是每年2110億日圓。若從1978年累計至2024年，日本對駐日美軍的經費支出共達8兆4961億日圓。（編輯：唐佩君）1140417

#日本
#川普
#美軍
#駐日美軍
#貝森特
#葛里爾
延伸閱讀
川普與日本貿易代表團會面 稱取得「重大進展」日相示警：川普關稅恐根本上改變全球經濟秩序日本新設統合作戰司令部 負責協調與美軍共同作戰美防長：日本是抗衡中國不可或缺夥伴 協助在台海等地建立嚇阻力量
川普
吳志中登法媒：歐洲聯中抗關稅危險 北京坐等竊取技術[影]川普政府擬修改傷害瀕危動物定義 排除破壞棲地
赤澤亮
美日將進行關稅談判 川普宣布親自出馬美國加徵汽車關稅後 日本首相首度視察汽車業界
各國因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
因應對等關稅 泰國擬向美加碼購買百萬噸天然氣
24
更多編輯台推薦新聞：