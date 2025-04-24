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駐沖繩美軍2陸戰隊員涉性侵 移送日檢偵辦

2025/4/24 18:38（4/24 19:38 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本警方今天表示，兩名駐沖繩美國海軍陸戰隊隊員因涉嫌性侵日本女性，遭到調查並移送檢方偵辦。這是駐日美軍最新涉入的兩起攻擊案，這類事件往往會引起沖繩居民的憤怒。

美國約有5萬4000名軍事人員在日本駐紮，大部分位於台灣以東的沖繩本島。

當地警方告訴法新社，兩名涉案的美國海軍陸戰隊隊員均20多歲，一位涉嫌3月在美軍基地性侵一名日本女性，並傷害另一名女性；另一位也涉嫌1月在美軍基地性侵一名日本女性。

日本媒體引述警方消息人士報導，3月的性侵案據稱是在廁所內發生，受傷女性當時試圖阻止另一名女子遇襲。

日本警方已將兩起案件移送檢方偵辦。

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）表示，華府將全力配合日本當局的調查。

葛拉斯透過聲明指出，美方非常重視數十年來與日本建立的信任和友誼，他會盡己所能保護美日關係不受傷害。

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日本媒體報導，沖繩縣知事玉城鄧尼稱最新發生的案件「極其惡劣」，他還說日本當局應敦促美軍防止類似情事重演。

日本內閣官房長官林芳正今天在例行記者會上婉拒評論這兩起案件，但提到美國士兵犯下的罪行「不可接受」，並將持續呼籲駐日美軍整頓紀律。（實習編譯：侯彩騏/核稿：洪培英）1140424

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