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美軍大型偵察無人機將常駐沖繩 縣府表達反對

2025/4/8 17:54（4/8 18:21 更新）
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MQ-4C人魚海神無人機。（Northrop Grumman/Handout via 路透社）
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本沖繩防衛局今天告知沖繩縣政府，美國海軍將於數週內無限期部署數架大型無人偵察機MQ-4C到美軍嘉手納基地。而沖繩縣政府已就此表達反對之意。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，美軍這項計畫是希望強化日本西南地區蒐集情報、警戒監視與偵察能力。

MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）無人機可從空中蒐集船艦的情報與執行警戒任務等，全長約15公尺、翼展約40公尺，可連續飛行逾24小時，續航距離約1萬5000公里。

去年5月至10月間美國海軍曾經暫時性部署2架MQ-4C無人機至沖繩縣的嘉手納基地，目的是為了強化東海、日本西南群島周邊的警戒監視機制。

而沖繩防衛局的負責人今天上午拜訪沖繩縣政府，向知事辦公室的負責人說明此事。沖繩縣府表示，接獲的說明包含美方預計在數週內配備數架無人機，期限未定。

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美國海軍與陸戰隊2023年10月以後相繼在嘉手納基地部署MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper），這次美軍再度安排MQ-4C駐防沖繩，預料引發周邊地方自治體（地方政府）等方面更強烈反彈。

沖繩縣政府基地對策總括監（下轄沖繩縣知事辦公室）又吉信聽完沖繩防衛局說明後向媒體表示，「縣政府的立場是要求減輕（美軍基地帶給沖繩的）負擔，已傳達『反對』立場，即便要部署無人機，也希望（美方）考慮相應減少有人機的數量。」（譯者：楊惟敬/核稿：何宏儒）1140408

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