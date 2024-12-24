駐日美軍涉性暴力案頻傳 沖繩縣民辦大規模抗議集會

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）從去年底以來，陸續傳出駐日本沖繩的美軍士兵發生性暴力案，沖繩縣民22日舉行集會時指出，美軍涉性暴力案層出不窮，責任在於日美兩國政府。這場縣民大會通過決議，要求美軍向被害人致歉、予以補償。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩去年12月隸屬於嘉手納基地的美國空軍25歲士兵，對未曾謀面的未滿16歲少女，企圖進行猥褻，帶至住處做出性暴力行為。該士兵後來被起訴，一審那霸地方法院於本月13日判5年刑期。

對於駐沖繩美軍犯下性暴力案，由沖繩的女性團體等發起成立「縣民大會」，22日在沖繩市的沖繩市民會館舉行抗議集會。主辦單位表示，有逾2500人參加。

參加這場集會的沖繩縣知事玉城鄧尼表示，「很多縣民在不安的情況中被迫與基地共存，此事縣民一定要更嚴厲、更大聲地說出，要採取行動才行」。

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沖繩縣出身的大學3年級女學生崎濱空音表示，「為什麼就因為我們生在沖繩、有基地，自己的青春就要被剝奪呢？絕不能再發生同樣的（性暴力）事件」。

集會結束之後，大會通過幾項決議，包括要求犯下性暴力案的美軍士兵、美軍要向受害人致歉，同時給予補償。此外，如果再發生同樣的情形，日美兩國政府須在最快的時間通知沖繩縣府，不得延遲或隱匿。（編輯：陳承功）1131224