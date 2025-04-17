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馬來西亞貿易部長4月底赴美國 商討關稅議題

2025/4/17 18:52
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（中央社吉隆坡17日綜合外電報導）馬來西亞通訊部長法米今天表示，投資、貿易和工業部長和第二財長將於本月底前往華府，商討美國對馬來西亞課徵關稅的議題。

法米（Fahmi Fadzil）於例行記者會說道：「兩位部長將把東南亞國家協會（ASEAN）經濟部長為共同因應美國加徵關稅所達成的協議，向美方傳達。他們返國後，我們就能知道會談結果了。」

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美國總統川普（Donald Trump）於4月2日宣布對許多國家課徵對等關稅，東南亞各國尤其受到嚴重打擊，其中馬來西亞面臨24%關稅，但川普又於9日宣布，對等關稅措施暫緩90天實施，此期間僅實施10%基準關稅。

馬來西亞已經排除實施報復性關稅的可能性，大馬貿易部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）上週指出，駐華府大使館人員正就關稅議題與美國官員溝通。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1140417

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