因應對等關稅 泰國擬向美加碼購買百萬噸天然氣

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（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）美國總統川普宣布對等關稅，泰國將由副總理皮猜率隊赴美談判。皮猜表示，為了平衡泰美之間的貿易不平衡，泰國國家石油有限公司計畫未來5年再從美國加碼進口100萬噸液化天然氣。

川普（Donald Trump）美國時間2日宣布對等關稅政策，泰國榜上有名，不過川普又在美國時間9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天。

泰國將由副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）和商業部長皮猜（Pichai Naripthaphan）率隊，預計21日在美國華盛頓與美方會談。

在赴美前夕，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，副總理皮猜昨天和泰國國家石油有限公司（PTT）的代表會面，討論因應措施。皮猜表示，目前泰國和美國簽有合約，從明年開始的15年，每年從美國進口100萬噸的液化天然氣（LNG），共1500萬噸。

去年泰國對美國的貿易順差達到456億美元，皮猜表示，PTT計畫明年開始的未來5年內，再另外向美方進口100萬噸的液化天然氣（LNG），總價約6億美元，以緩解泰美之間的貿易不平衡；此外，泰國也將與美方討論未來4年內從美國進口40萬噸乙烷的計劃。

皮猜認為，未來30年內天然氣仍將是全球主要的燃料來源，泰國仍有能力繼續從美國進口更多液化天然氣，並出口到鄰近國家，因此PTT將需要投資興建更多儲存設施，以容納更多的液化天然氣。

他指出，若進口的液化天然氣量足以滿足國內需求，多餘的部分可以出口，因為PTT擁有多座設施，具備將液化天然氣轉售至其他國家的能力。

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皮猜表示，泰國代表團將就此議題和美方進行磋商，並確認從美國進口液化天然氣，這些進口計劃符合PTT的出口投資策略。

泰國每年進口超過1000萬噸液化天然氣，主要來源為中東地區。天然氣佔泰國發電所用燃料的60%。（編輯：陳承功）1140417